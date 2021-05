Coronavirus, due morti in un giorno nelle Marche, ma scendono ancora ricoveri e quarantene/ Il trend dei contagi

ANCONA - Contagi, ricoveri e persone in quarantena in calo: le Marche continuano nella loro marcia di avvicinamento alla zona bianca Covid. Ma il virus, anche se meno, circola ancora e la guardia non va abbassata. Oggi, lunedì 31 maggio, sono 2 i morti segnalati dal Gores nelle Marche. Si tratta di un 64enne di Bari e di una 92enne di Chiaravalle (An), entrambi già afflitti da latre malattie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.017 persone. Si tratta di 1.695 uomini e 1.322 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (977), seguita da Ancona (965), Macerata (509), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

SCENDONO RICOVERI E QUARANTENE

Continua la discesa dei ricoverati, sono arrivati a 137, -4 srispetto a ieri. Restano fermi a 46 i degenti in semintensiva, mentre scendono quelli in terapia intensiva (27, -1) e nei reparti non intensivi (64, -3). Sono tre le persone nei pronto soccorso (+2, entrambi a Macerata) e 88 (+4) gli ospiti di strutture territoriali. Sono 3.697 (-98) le persone in isolamento domiciliare e 5.666 (-292) quelle in quarantena.

