Il sottosegretario Morani (Pd): «Il premier Conte chiude le scuole nella provincia di Pesaro-Urbino». Un decreto per contenere il contagio

Scuole chiuse nella provincia di Pesaro-Urbino. L'anticipazione del sindaco Matteo Ricci trova conferma in una anticipazione su Facebook di Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

«Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha appena comunicato che tra mezz’ora firmerà il decreto in cui è stata inserita la provincia di Pesaro e Urbino tra i territori soggetti a restrizioni per il contenimento del contagio da corona virus. A breve daremo i dettagli del decreto».

