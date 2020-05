Coronavirus, contagi col contagocce e altri 182 dimessi: le Marche vedono la luce in fondo al tunnel

ANCONA - Pochissimi contagiati e boom di guariti: le Marche vedono la luce in fondo al tunnel dell'allarme Coronavirus. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 182, con ul totale che si impenna a 3.561. Calano ancora i ricoverati, 161 (-12) ma restano fermi a 17 quelli in terapia intensiva. In netto calo anche le persone in isolamento, 4.756 (-125), e, tra loro, gli operatori sanitari, 603 (-20).

Per quanto riguarda i nuovi positivi è stata sanata una imprecisione dei giorni scorsi: erano stati inseriti pazienti appartenenti al percorso sierologico anziché alle nuove diagnosi. Pazienti positivi al sierologico e poi negativi al tampone. La provincia di Pesaro è la più colpita con 2.733 casi, seguita da Ancona con 1.860 (+1), Macerata con 1.106 (+1), Fermo con 458 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 228 (+1) i casi provenienti da fuori regione.

