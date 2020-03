Più di 12mila i casi accertati di Coronavirus in Italia, le Marche sono la quinta regione per contagiati

Non si ferma l'epidemia di Coronavirus, anzi: nell'ultima giornata, in Italia, sono stati registrati più di 2mila nuovi casi, con il totale che sfonda quota 12mila. Numeri che mettono l'Italia al secondo posto mondiale per casi accertati dietro la Cina, paese dove è nata l'epidemia



Le Marche, con gli 85 nuovi casi registrati oggi, sono la quinta regione con più casi (479) e decessi (461), la prima dopo le regioni in cui i focolai sono esplosi prima (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte).



Nella nostra regione la maggior parte dei csi positivi si è verificata a Pesaro (342), seguita da Ancona (110), Macerata (17), Fermo (8). Anche la provincia di Ascoli Piceno, fino a ieri esente d contagio, ha visto il suo primo tampone positivo, quello di uomo tornato da una settimana bianca in Lombardia.

