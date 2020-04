I contagi da Coronavirus rallentano nelle Marche, ma più di 800 operatori sanitari sono in isolamento

ANCONA - Nel giorno. oggi giovedì 2 aprile, in cui i tamponi effettuati nelle Marche sono tra i pù alti di sempre (647), con un numero di positivi, 136, tutto sommato non così alto (la percentuale è del 21%), ci sono comunque anche numeri che invitano a tenere la guardia alta sul fronte Coronavirus. A cominciare dal forte incremento degli operatori sanitari in isolamento: oggi sono 848 (55 più di ieri). In tutto sono 6.990 (+86) i marchigiani in isolamento.

LEGGI ANCHE:

Il ct Mancini tra paura e rabbia: «Quel mio amico d’infanzia a Jesi ora non c’è più». L'intervista completa

Gli edicolanti delle Marche in campo, consegneranno a domicilio il Corriere Adriatico: ecco la lista di chi aderisce e come fare

Crescono, comunque, anche i guariti, che ora sono 40 (+11) e le persone dimesse che salgono a 222 (+12). Sono 1.150 i ricoverati (-2), di cui 164 (-4) in terapia intensiva. La provincia di Pesaro e Urbino è ancora quella con più contagiati con 1.756 (+34), seguita da Ancona con 1.211 (+37), Macerata con 533 (+27), Fermo con 227 (+3) e Ascoli con 227 (+3). Sono 87 (+14), i positivi provenienti da fuori regione.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA