Coronavirus, altri 180 persone positive nelle Marche, ma la percentuale si abbassa ancora. Totale a 3.114 /La mappa interattiva dei contagi provincia per provincia

VERIFICHE PIU' RAPIDE AD ASCOLI

IERI 23 VITTIME

I DATI NAZIONALI

Ultimo aggiornamento: 12:54

ANCONA - L'allarmestringe la sua morsa sulle: nel suo quotidiano aggiornamento il Gruppo Operativo per l'emergenza sanitaria ha segnalto 180 nuovi contagiati nella nostra regione, a fonte di 727effettuati. Il totale dall'inizio del contagio sale a 314, ma per fortuna si abbassa ancora la percentuale dei positivi.Il laboratorio di Ascoli Piceno ha esaminato ieri 210 campioni, quintuplicando, nel giro di due giorni, la capacità tecnica iniziale, grazie all'attivazione della seconda macchina, che si è aggiunta alla strumentazione iniziale. Nella giornata di oggi sono attesi ad Ascoli ulteriori kit, per un totale di 800 esami."All'interno del polo di biologia molecolare di, ristrutturato due anni fa - spiega Antonio Fortunato, direttore del laboratorio analisi dell'Area Vasta 5 - sono state acquisite strumentazioni all'avanguardia, sia come tecnologia, sia come livello di automazione. In questa emergenza ci siamo trovati a disporre di una strumentazione di elevata automazione, per la quale le aziende di diagnostica hanno sviluppato e messo in commercio negli ultimi giorni reagenti specifici per determinare la presenza del virus. Avendo avuto la possibilità di approvvigionarci di questi reagenti specifici, ci troviamo ora nella condizione di essere utili all'interno della regione in termini di potenzialità di esecuzione degli esami".oggi nelle Marche sono stati registrati altri 23 decessi che fanno salire il totale dall'inizio dell'epidemia a 310. Un dato comunque terribile, ma in calo rispetto ai 32 (più 21 classificati dopo gli accertamenti) di ieri, martedì 24 marzo. In provincia di Pesaro e Urbino i morti sono stati 10 (197 dal'inizio del contagio), 5 ad Ancona (53), 2 a Macerata (33), 6 a Fermo (22) e nessuno ad Ascoli (1). Dall'inizio dell'epidemia le vittime sono state 310, 210 uomini e 100 donne, con un'età media di 79,8 anni. Il 97,7% dei deceduti presentava patologie pregresse.