Tragedia Coronavirus: oggi sono 26 i morti nelle Marche, il totale è 336. La più giovane aveva 58 anni

ANCONA - Allarme Coronavirus, anche oggi il bilancio è tremendo, con 26 morti nell'arco di una giornata. Tra loro anche una donna pesarese di 58 anni. Il totale dall'inizio del'epidemia è di 336 vittime nelle Marche.

E' stata ancora la Provincia di Pesaro e Urbino a pagare il tributo di vite più alto con 15 morti (212 dall'inizio del contagio); 6 i decessi ad Ancona (59), 4 a Macerata (37), nessuno a Fermo (22) ed uno ad Ascoli (2). L'età media delle persone scomparse è 79,8 anni, il 97,6% avevapatologie pregresse.



LA MAPPA DEL CONTAGIO PROVINCIA PRE PROVINCIA

OGGI 180 TAMPONI POSITIVI

Nel suo quotidiano aggiornamento il Gruppo Operativo per l'emergenza sanitaria ha segnalto 180 nuovi contagiati nella nostra regione, a fonte di 727 tamponi effettuati. Il totale dall'inizio del contagio sale a 314, ma per fortuna si abbassa ancora la percentuale dei positivi.

Resta alto il numero dei nuovi contagiati nel Nord della regione, ma preoccupa l'incremento di Fermo. Nella provincia di Pesaro e Urbino i contagiati sono 1.474 (+42 rispetto a ieri), 869 ad Ancona (+49), 405 a Macerata (+10), 204 a Fermo (+44), 11 a Ascoli (+31), 51 (+4) da fuori regione. Sono 1.143 le persone ricoverate (+57), di cui 166 (+18) in terapia intensiva. Sono 6.115 (+243) le persone in isolamento, tra loro 619 (+19) sono operatori sanitari.

I DATI DELLE REGIONI:



Ultimo aggiornamento: 19:25

