Coronavirus, torna a impennarsi la curva: 185 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è 2.736 /La mappa del contagio in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 11:03

ANCONA -, il quotidiano aggiornamento delriferisce di 185 nuovi contagiati dal Covid-19, a fonte di 465effettuati nelleSi tratta di un dato in risalita ripetto a quello di ieri (130) e quindi la curva torna ad impennarsi verso l'alto, anche se il numero non è comunque vicino ai massimi registrati sabato 21 marzo (+268) e giovedì 19 (+250)Ieri, lunedì 23 marzo: i morti segnalati dal Gores nelle Marche sono stati 28. Il totale in Regione dall'inizio del contagio sale a 230 vittime. Si tratta di 18 uomini e 10 donne, con un'età compresa tra i 70 ed i 98 anni. Tutti presentavano patologie pregresse. Pesaro si conferma la provincia più colpita dal contagio con 161 vittime (oggi 16), seguita da Ancona con 39 (8), Fermo con 16 (1), Macerata con 13 (3) e Ascoli con 1 (0).