Coronavirus, balzo in avanti stanotte dei nuovi contagiati nelle Marche: i tamponi positivi ora sono 124

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non si ferma il contagio: tremendo balzo dei contagiati danelle, in una sola notte il totale sale quasi del 30%.Emergenza Coronavirus: i dati trasmessi questa mattina daindicano che ipositivi nella Regione sono saliti a 124. Numeri che tornano a salire all'indomani del giorno che ha fatto registrare due morti (sono quattro in totale) nella nostra Regione, uno ad Ancona ed uno a Pesaro. Ed è proprio il nord della Regione a preoccupare: è nella provincia di Pesaro e Urbino, infatti, che si concentrano circa l'80% dei tamponi positivi. Tanto che ieri si era diffusa la voce, poi smentita come fake news, che la provincia fosse stata inserita nella zona rossa .