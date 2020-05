Coronavirus, tutte le Marche ormai vicine ai "contagi zero", trenta guariti in un giorno

ANCONA - La "tabella gialla" del Gores di oggi, lunedì 11 maggio, certifica che le Marche sono ormai prossime ai "contagi zero" da Coronavirus. Resta comunque la provincia di Pesaro e Urbino quella con più casi positivi ed il maggior incremento, con 2.675 (+8 rispetto a ieri). SeguonoAncona con 1.837 (-), Macerata con 1.068 (+1), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (+1). Restano invariati a quota 220 i casi provenienti da fuori regione.

I ricoverati per per Covid-19 scendono a 305 (-9 rispetto a ieri), di cui 28 (-2) sono in terapia intensiva. Sono 30 le persone guarite, con il totale che sale, dall'inizio dell'epidemia nelle Marche, a 2.352. Scendono sensibilmente le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 6.016 (-216). Tra loro sono 775 (-14) gli operatori sanitari.