«Funziona? É sicuro? Quanto dura l'immunità?». Le risposte a tutte le domande sul vaccino Covid. I numeri in tempo reale

ANCONA - Le domande più spinose sul vaccino Covid sono state riassunte in dieci Faq, dove proprio l’Aifa, l’agenzia del farmaco che ha dato il via libera alla profilassi, spiega nel dettaglio come funziona e quali sono i suoi limiti. Tra questi anche uno studio durato pochi mesi ma supportato da una sperimentazione superiore «di dieci volte agli standard».

Anche sulla durata del vaccino siamo ancora nel campo delle ipotesi: «dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi». E l’immunità si acquisisce dopo la seconda dose che viene somministrata.

Cosa è il vaccino Covid-19 Comirnaty - BiontTech Pfizer e a cosa serve?

È un vaccino destinato a prevenire il Coronavirus nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata Rna messaggero (mRna) con le istruzioni per produrre una proteina presente su Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia.

La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il prodotto?

Gli studi sui vaccini anti Covid-19, sono iniziati nella primavera 2020, perciò sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali, ma hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di persone: dieci volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza.

La protezione è efficace subito dopo l’iniezione?

No, l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose.

Quanto dura la protezione indotta dal vaccino?

La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.

Il vaccino può provocare la malattia?

No. Questo vaccino non utilizza virus attivi, ma solo una componente genetica che porta nell’organismo di chi si vaccina l’informazione per produrre anticorpi specifici.

Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altri?

È necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. I vaccinati devono continuare a rispettare le norme anti Covid.

Il vaccino è valido anche sulla nuova variante inglese?

Molte varianti di SARS-CoV-2 sono state segnalate nel 2020, ma finora queste varianti non hanno alterato il comportamento naturale del virus.

Le donne in gravidanza possono vaccinarsi?

I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati, tuttavia studi di laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza.

Le persone immunodepresse o con malattie autoimmuni possono vaccinarsi?

I dati relativi all’uso nelle persone immunocompromesse (il cui sistema immunitario è indebolito) sono in numero limitato. Sebbene queste persone possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone immunocompromesse possono essere vaccinate in quanto potrebbero essere ad alto rischio di Covid-19.

Le persone che di recente si sono sottoposte al vaccino antinfluenzale possono vaccinarsi?

Non vi sono ancora dati sull’interferenza tra vaccinazione anti COVID-19 e altre vaccinazioni, tuttavia il distanziamento di un paio di settimane può essere una misura precauzionale.

