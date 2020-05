Il Coronavirus batte in ritirata: tre province a contagi zero e 150 guariti nelle Marche

ANCONA - La provincia di Ancona a contagi zero per il secondo giorno di fila, Fermo e Ascoli per il terzo: il Coronavirus pare in ritirata dalle Marche. In un giorno sono stati dimessi 150 guariti, dacendo salire il totale dall'inizio dell'emergenza a 2.847. Calano sotto quota 200 i ricoverati per Covid, 196 (11), ma restano stabili a 18 quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i positivi è sempre la provincia di Pesaro la più colpita con 2.723 casi (+10 rispetto a ieri), davanti ad Ancona con 1.840 (-), Macerata con 1.087 (+5), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (-). Sono 226 (+1) i casi provenienti da fuori regione. "Crollano" a 5.228 (-265) le persone in isolamento e scendono, tra, loro, gli operatori sanitari: 685 (-33).

