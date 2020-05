Coronavirus, test sierologici nelle Marche, il 60% dice no: «Fatelo, non è una truffa»

ANCONA - Squilla il cellulare e compare un numero con prefisso 06. Roma. «Pronto è la Croce Rossa regionale, vuole prendere un appuntamento per il test sierologico gratuito?». La domanda a bruciapelo spiazza i marchigiani: non tutti sanno che da lunedì è scattata la campagna nazionale per i prelievi a campione per capire l’immunità dei cittadini rispetto all’infezione del Coronavirus.

Così dopo tre giorni di telefonate no stop dalle 9.30 alle 17.30, gli operatori dei call center dislocati in tutte le province sono riusciti a raccogliere le adesioni di 4 marchigiani su 10 tra i selezionati dall’Istat. Gli altri sono andati in ordine sparso. C’è chi ha nicchiato, rinviando la decisione per informarsi meglio, chi ha detto subito no e chi, addirittura, ha chiuso subito il contatto temendo l’ennesima truffa telefonica.



L’adesione

«Invece è tutto vero e anzi, dopo una partenza in salita, adesso c’è anche chi ci richiama perché ci ha ripensato, confortato magari dal proprio medico di base o dal pediatra. Tanto che attualmente siamo tra le regioni che hanno aderito all’iniziativa in maniera più massiccia». Alice Brisighelli è la delegata regionale della Croce rossa per l’area Salute e focal point del progetto nazionale per l’indagine di sieroprevalenza del Ministero della Salute su un campione di 150mila italiani.

I punti prelievo

Dalla sede di Ancona segue l’evoluzione della campionatura, che ieri si è attestata a 480 appuntamenti fissati su 1.218 chiamate effettuate dai call center. «Sono oltre 5mila i cittadini della regione che verranno contattati in questi giorni - spiega - mentre ieri abbiamo già iniziato ad effettuare i primi prelievi ematici a coloro che hanno accettato e che fanno parte del campione anticipatorio di circa 800 soggetti». L’età per campione indicato dall’Istat nelle Marche va dai 2 anni in su, tanto che la Croce rossa ha deciso di istituire punti prelievo pediatrici a Fabriano, Senigallia, Urbino, San Benedetto, Matelica e Macerata. In tutto sono 45 le sedi individuate per effettuare il test sierologico: 25 sono sedi Cri, 19 sedi Asur e poi c’è la sede Avis di Tolentino. «Il prelievo viene effettuato da 126 infermieri professionali della Croce rossa - puntualizza Alice Brisighelli - che operano in maniera del tutto gratuita e fuori dall’orario di lavoro. Una ventina invece gli operatori di call center distribuiti nelle sedi Cri delle province e che lavorano tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 per contattare il campione di marchigiani selezionato dell’Istat».

Le indicazioni

A fine giornata si tirano le fila e così si andrà avanti per circa due settimane, perché una volta terminato il giro dei contatti si ricomincerà a chiamare i cosiddetti indecisi: «Le indicazioni arrivate da Roma sono quelle di far partecipare il numero più ampio possibile tra le persone individuate a livello nazionale. C’è anche chi telefona per autocandidarsi - sottolinea la delegata regionale della Cri - ma non possiamo accettare». Dunque se vi chiama questo numero: 06-55100400, rispondete. Non è una truffa, ma la Croce rossa.

