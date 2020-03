Coronavirus, terzo morto nelle Marche. La vittima era ricoverata in un ospedale anconetano. I contagi a ieri sera erano saliti a 83

ANCONA - Le Marche registrano la terza vittima con il Coronavirus. Il decesso, stando alle prime informazioni, è avvenuto all'Inrca. Aveva 88 anni. Un decesso, sempre di un paziente con patologie pregresse, che avvalora la situazione critica nella nostra regione che vede crescere di ora in ora anche i contagi.

LEGGI ANCHE:

Fermo, primo tampone positivo al Coronavirus. Al Murri tre contagiati da fuori: stop alle visite

"Coronavirus shop": mascherine e disinfettanti a prezzi folli: perquisizioni e denunce anche nelle Marche

Tutto chiuso nelle Marche, non solo a Pesaro: le Marche tornano in modalità full off per Coronavirus fino a domenica prossima compresa. L’ordinanza del governatore Ceriscioli rilasciata alle 18.29 riannoda il filo con quella che aveva congelato le attività in tutti i Comuni della regione la scorsa settimana con la differenza, di non poco conto, del silenzio-assenso del governo. E dello sgradito status ormai di zona gialla che l’intera regione acquisisce stabilmente alla luce del quinto posto nella classifica nazionale dei territori più interessati dalla diffusione del Covid-19.

I positivi al Coronavirus ieri sera erano saliti a 83 dai 38 di lunedì, un balzo preoccupante. Sono oltre 400 le persone in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA