Coronavirus, le Marche tornano a zero: nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore/ I tamponi analizzati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, le Marche, dopo i 3 di ieri, tornano a zero nuovi contagi. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1072 tamponi, di cui 684 nel percorso nuove diagnosi e 388 nel percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato.

DICIASSETTE GIORNI SENZA VITTIME NELLE MARCHE

per il diciassettesimo giorno consecutivo ieri, giovedì 2 luglio, non sono stati registrati morti per Coronavirus nelle Marche. Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

