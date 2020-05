Coronavirus, i tamponi in crescita sono dei giorni scorsi: calano ancora ricoverati e isolati. Altri 151 guariti

ANCONA - Non preoccupi l'aumento dei tamponi positivi: il Gores ha chiarito che il "boom", soprattutto a Fermo, è un dato riferito ad asintomatici e consultivo di diversi giorni. Ed infatti gli altri dati continuano a disegnare uno scenario ottimistico per le Marche. A cominciare dai guariti, che con i 151 delle ultime 24 ore, salgono a 3.867. I ricoverati per Coronavirus scendono a 127 (-14), restano stabili a 17 quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i positivi è sempre Pesaro la provincia più colpita con 2.736 casi (+1), seguita da Ancona con 1.860 (-), Macerata con 1.110 (+4), Fermo con 454 (+6) e Ascoli con 290 (-). Sono 229 (+1) i casi provenienti da fuori provincia. Le persone in isolamento scendono a 4.393 (-156), tra loro 532 (-21) sono operatori sanitari.

