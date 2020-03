La Regione Marche taglia altri treni per il Covid-19, ecco quelli garantiti/ Scarica l'ordinanza

La regione Marche ha deciso ulteriori tagli nel traffico ferroviario per affrontare l'emergenza Coronavirus. Il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza n. 9 riguardante una ulteriore razionalizzazione dei servizi ferroviari ricompresi nel perimetro del contratto di servizio ferroviario della Regione Marche. A partire dalle h.00:00 del 19 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020, sull’intero territorio regionale saranno assicurati, lungo le varie direttrici, servizi per consentire gli spostamenti così come disciplinati e previsti dai DD.PP.CC.MM. 9 marzo 2020 ed 11 marzo 2020.

SCARICA L'ORDINANZA

I servizi che continueranno ad essere svolti nel periodo, suddivisi per tratta, saranno i seguenti:

GIORNI FERIALI:











SABATO:









GIORNI FESTIVI:







© RIPRODUZIONE RISERVATA