Covid, strage infinita di anziani nelle Marche: altri 14 morti e 280 positivi nelle Rsa

ANCONA - La prima preoccupazione resta l’effetto del Covid sulle persone fragili. Devastante, tanto che anche ieri sono state 14 le vittime nelle Marche uccise dal virus. Ma non solo.

LEGGI ANCHE:

Si allenta in maniera debole la pressione negli ospedali marchigiani mente pure le terapie intensive non riescono a scendere sotto gli 80 poti letto occupati. Il report del Servizio salute ha evidenziato che sono entrati altri due pazienti in rianimazione, mentre cinque sono stati dimessi dalla terapia semi intensiva.

La dimissioni

Tuttavia in regione ci sono 552 ricoverati infetti da tenere sotto stretta osservazione e anche nelle Rsa Covid la situazione non è delle migliori: 280 gli ospiti positivi nelle otto residenze sanitarie assistite adibite all’accoglienza e alla cura degli anziani. Anziani che restano l’anello debole in questa seconda ondata pandemica: le 14 vittime di ieri avevano un’età compresa fra i 76 ed i 93 anni. Sono deceduti a Marche nord (6), a Fossombrone (1), a San Benedetto (1), a Senigallia (3), a Fermo (2), a Torrette e all’Inrca. Pochi i positivi risultati dai test domenicali: sono 174 i positivi rilevati su 1.075 quelli analizzati nelle ultime 24 or di cui 582 nel percorso nuove diagnosi (di cui 56 nello screening con percorso Antigenico) e 493 nel percorso guariti. Tra i 56 test del percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 2 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare. Dei 174 positivi, 57 sono in provincia di Macerata, 41 in provincia di Pesaro Urbino, 35 in quella di Fermo, 27 in quella di Ancona, 10 in provincia di Ascoli Piceno e 4 da fuori regione.

I casi rilevati

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29), contatti in setting domestico (37), contatti stretti di casi positivi (42), contatti in setting lavorativo (13), contatti in ambienti di vita/socialità (12), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6), screening percorso sanitario (4). Per altri 28 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Questa sarà una settimana decisa per capire l’andamento dei contagi nelle Marche: tra giovedì e venerdì ci sarà anche il responso degli esperti del ministero della Sanità sull’indice di trasmissibilità del virus (Rt) e la speranza è che si abbassi ulteriormente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA