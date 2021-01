Le scuole superiori delle Marche chiuse fino al 31 gennaio. L'annuncio di Acquaroli su Facebook

ANCONA - Le scuole superiori delle Marche chiuse fino al prossimo 31 gennaio. Lo ha appena annunciato su Facebook il governatore Francesco Acquaroli.

"Domani - ha scritto il presidente sui social - firmerò l’ordinanza con la quale disponiamo di proseguire la didattica a distanza per le scuole superiori fino al 31 gennaio. È stata una decisione sofferta ma non possiamo fare altrimenti, l’appesantimento delle strutture ospedaliere e delle terapie intensive va prevenuto e i numeri evidenziano un segnale di ripresa del contagio che va frenato. Dall’altra parte siamo in attesa delle decisioni del Governo rispetto alla classificazione in fasce delle regioni. Noi vogliamo fare la nostra parte ma occorre chiarezza, non aggiungo altro".

