Braccio di ferro tra Regione Marche e ufficio scolastico sulle aule non a norma

ANCONA - Nelle Marche la scuola inizierà il 14 settembre. Lo ha ribadito l’assessorato regionale alla pubblica istruzione specificando anche che in occasione delle elezioni «è stata data la possibilità ai Comuni in accordo con le Prefetture di allestire seggi fuori dalle scuole in locali alternativi. Per questo è stato stanziato anche un finanziamento da parte della Regione».

Ma il braccio di ferro Regione-Ufficio scolastico sulle criticità delle classi si fa sempre più infuocato. E l’assessorato chiede di fare chiarezza ai soggetti competenti. Sulle aule prima di tutto. «Si è affermato che sono poche quelle non a norma (5%), ma continuano ad arrivare alla Regione segnalazioni sul fatto che non siano sufficienti.



Altro punto dirimente la didattica a distanza: è necessario capire, nei casi in cui si dichiara che sarà applicata, se si tratti di una scelta a priori del singolo preside o se sia motivata da criticità. Anche perché l’Ufficio scolastico regionale ha affermato che concederà gli sdoppiamenti là dove ci sono classi inadeguate. Quindi, a rigor di logica, dove le classi sono a norma, la didattica a distanza non ha motivazione d’essere».

Nei giorni scorsi l’assessore Loretta Bravi ha segnalato al Miur 10 criticità , dove poi era stata inserita anche quella di Acquaviva Picena per il mantenimento dell’autonomia: 574 alunni. «È stata chiesta la deroga al Dpr 81, ma invece pare si voglia smembrare un Istituto scolastico comprensivo a breve. Sarebbe importante - si legge nella nota - capire quale sia il modus operandi dell’Ufficio scolastico regionale e degli enti locali. Per quanto riguarda poi gli sdoppiamenti degli istituti superiori nell’entroterra, sono criticità prese in considerazione o trascurate nonostante la richiesta di Regione, presidi, genitori e parti sociali? Il Liceo Musicale di Fermo è oggetto di approfondimento? L’Assessorato all’Istruzione e la Regione Marche attendono dall’Ufficio Scolastico Regionale un monitoraggio e una comunicazione precisa della situazione e dell’organico assegnato alle Marche. L’impegno per la scuola nelle Marche è stato trasversale: si chiede a chi la gestisce e a tutte le parti coinvolte di spiegare espressamente quello che si vuole fare».

