Coronavirus, il numero dei ricoverati crolla sotto quota 400. Contagi quasi a zero nel sud delle Marche

ANCONA - Crollo dei ricoverati sotto quota 400 e sud della regione vicina allo "zero contagi": sono le due belle notizie per le Marche della tabella gialla del Gores di oggi, mercoledì 6 maggio. I ricoverati per Coronavirus oggi sono 395 (34 meno di ieri), mntere restano fermi a 42 quelli in terapia intensiva. Salgono a 2.242 i dimessi/guariti (+5). Calano ancora le persone in isolamento, 7.234 (-121), ma tra loro crescono gli operatori sanitari, 966 (+22).

Per quanto riguarda i tamponi resta la provincia di Pesaro e Urbino quella con più positivi ed il maggior incremento: oggi ha 2.604 positivi (+18). E' seguita da quella di Ancona con 1.822 (+2), Macerata con 1.047 (+5), Fermo con 454 (+1) e Ascoli con 285 (-). Sono 209 (+3) i casi provenienti da fuori regione.

