Coronavirus, le regole della Regione Marche: visita ai genitori sì, a cena con gli amici no

ANCONA - Allarme Coronavirus, la Regione Marche ha lanciato due "slide" per sintetizzare e rendere comprensibili a tutti le regole ed i consigli per arginare il contagio. Ribandendo la limitazione ai locali pubblici e agli spostamenti che non siano strettamente necessari per approvvigionamento, lavoro o motivi sanitari. Andare a cena con gli amici? Decisamente no.



LEGGI ANCHE:

Giornata terribile: altri cinque morti in poche ore per Coronavirus nelle Marche, il totale sale a 18. Prima vittima di Macerata

Coronavirus e decreto "iorestoacasa": ecco tutte le risposte su spostamenti, trasporti, scuola, università e pubblici esercizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA