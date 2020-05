Il Coronavirus allenta la sua presa sulle Marche: zero contagi in quattro province, sempre meno sanitari in isolamento

ANCONA - Quattro province a zero contagi e numero di persone in isolamento in picchiata: la tabella gialla del Gores anche oggi, martedì 26 maggio, fotografa le Marche sulla via della "guarigione" dal Coronavirus. Ed in effetti sono 88 i guariti delle 24 ore, con il totale che sale fino a 4.147. Scendono, seppur di poco, i ricoverati, che oggi sono 108 (-1) e restano 13 quelli in terapia intesiva.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, scatta l'allarme-giovani: nelle Marche l'ultimo contagiato è un ragazzino di 15 anni

Cambia il protocollo Covid per le spiagge delle Marche: lettini più vicini. «E ora via i canoni demaniali»

Per quanto riguarda i tamponi, solo la provincia di Macerata ne ha avuto uno, l'altro "di giornata" proviene da fuori regione. Resta comunque Pesaro quella più colpita con 2.740 casi (-), seguita da Ancona con 1.870 (-), Macerata con 1.117 (+1), Fermo con 469 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 232 (+1) i casi provenienti a fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.582 (-41), e tra loro, 371 (-39) sono operatori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA