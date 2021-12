Covid, nelle Marche 195 nuovi positivi: quasi tutti in due province, ma con pochissimi tamponi/ Il trend dei contagi

ANCONA - Covid, scende il numero delle persone infettate nelle Marche, ma il report giornaliero sconta la giornata festiva con un brusco calo di tamponi analizzati nel giorno dell'Annunziata. Oggi. giovedì 9 dicembre, il Gores ha segnalato 195 positivi: resta alto il tasso di positività con il 13,9% dei 1.404 tamponi prime diagnosi testati, mentre l'incidenza settimanale scende a 174,03 casi ogni 100mila persone. La quasi totalità dei casi si è verificata in due province: Ancona (90) e Macerata (69), seguono Ascoli Piceno (17), Pesaro Urbino (15) e Fermo (1); sono 3 i casi provenienti per fuori regione.

Omicron, una bambina è la prima contagiata residente nelle Marche. E' asintomatica e trascorrerà qui l'isolamento

I contagi per classi di età

Restano le "consuete" due le fasce d'età più colpite dai nuovi contagi: quela tra 25 e 44 anni (45) e quella tra 45 e 59 (44). Ma preocupano anche le persone tra 60 e 69 (22) ed i bambini tra 6 e 10 anni (18). Dei 169 positivi di oggi 48 erano sintomatici, 69 dovuti a contatti domestici, 44 a contatti diretti con un positivo, 4 in ambito scolastico/formativo, 2 in ambito lavorativo e di vita/sociaità, 1 in ambito assistenziale e in quello sanitario; per 22 casi sono in in corso gli approfondimenti epidemiologici.

Due terzi degli alunni a casa, è caos alla scuola primaria Conero: una sesta classe finisce in quarantena

