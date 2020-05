Coronavirus, più di 200 guariti in un giorno e Marche ormai prossime ai "contagi zero". Tranne che a Pesaro

ANCONA - Più di 200 dimessi/guariti in un giorno e "contagi zero" quasi ovunque. Sono le belle notizie per le Marche della "tabella gialla" del Gores, di oggi, mercoledì 13 maggio. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 213, con il totale che si impenna a 2.604. Calano i ricoverati per Coronavirus, 231 (-23), e quelli in terapia intensiva, ormai "solo" 20 (-4). Precipiatno anche le persone in isolamento che diventano 5.667 (-349) e, tra loro, calano anche gli operatori sanitari, 734 (-15).

Per quanto riguarda i tamponi ormai tutte le province sono prossime ai contagi zero, tranne Pesaro. Che resta quella con più positivi è l'incremento più alto: 2.705 (+15). Seguono Ancona con 1.840 (+1), Macerata con 1.077 (+2), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (-). Sono 223 (+2) i casi provenienti da fuori regione.

