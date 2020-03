Paola Tittarelli: «Altruista ma scappo prima degli altri. Per i nipoti non esiterei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche in una località dorata come Cortina, restare agli “arresti domiciliari” non è piacevole., che è solita trascorrere l’inverno ad, quando è scoppiato l’allarme si trovava in montagna.«Non mi diverto, ma neanche mi annoio. Leggo, passeggio nei dintorni... Avrei voluto raggiungere le mie nipoti a Roma, ma mia figlia Federica me l’ha proibito».«Come tutti».«In tanti mi telefonano, si dimostrano molto apprensivi per la mia salute. Cercano di minimizzare la situazione in città, ma mi pare che non sia rassicurante. E mi trovo nella condizione di dovere io infondere serenità agli amici più giovani di me».«Non lo so da loro, lo leggo sui giornali. E dicono che la mortalità colpisce più uomini, mi pare l’80%, che donne. Vuol dire forse che le femmine hanno più resistenza. Io l’ho sempre detto».«L’istinto di conservazione, anche in noi anziani, è molto forte. Dicevo sempre a mio marito Rolando che avrei voluto morire prima di lui. Ma al cinema, quando diedero un allarme-bomba, falso, lo scavalcai e uscii per prima. Mi apostrofò: non eri tu quella pronta a sacrificarti per me?».«Una domanda imbarazzante. A livello teorico… Ma no, è la soluzione più giusta. Se poi mi chiedessero di sacrificarmi per mia figlia, o per le mie nipoti, giovani donne, non avrei un dubbio al mondo. Noi abbiamo già vissuto tante cose belle. Adesso tocca a loro».