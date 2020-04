Coronavirus, nuovi orari nelle Marche: alimentari fino alle 21, take away fino alle 22 anche il Primo Maggio/ Scarica l'ordinanza

ANCONA - Emergenza Coronavirus: cambiano gli orari dei negozi di vicinato e di ristoranti e bar con la pratica del "take away".

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emanato questa mattina l’ordinanza n. 24, che modifica gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato di cui all’ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 e gli orari di attività per l’asporto.

In base alla nuova ordinanza, l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 21 e l’attività di asporto di cui al decreto n. 126 del 26 aprile 2020 è consentita dalle ore 7.30 alle ore 22.00.

L’ordinanza odierna specifica che l’asporto di bevande è possibile solo insieme con l’asporto di cibo e che il giorno 1 maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto. Le attività con il servizio "take Away" potranno stare aperte anche il Primo Maggio.

