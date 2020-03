Coronavirus, il giorno peggiore per le Marche. Ceriscioli: «22 decessi, 14 solo oggi e 8 dei giorni scorsi (diagnosi ora confermata)». Il totale così sale a 91

ANCONA - L'allarme Coronavirus continua a stringere la sua morsa sulle Marche. Il quotidiano aggiornamento del Gores registra infatti il decesso, oggi, di altre 14 persone persone, più altri 8 morti dei giorni scorsi su cui sono stati effettuati accertamenti constatando il contagio da Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio del contagio sale a 91.Si tratta di 69 uomini e 22 donne, con un'età media di 80,2 anni. Solo uno di loro, un 70enne del Fermano, non aveva patologie pregresse. Il triste primato delle vittime va alla Provincia di Pesaro e Urbino (74), seguita da Ancona (10), Macerata (10), Fermo (3) e Ascoli (1).

Secondo l'ultimo bollettino "scorporato" è ancora la provincia di Pesaro e Urbino a guidare per numero dei contagi: 812 (+79). Seguono le province di Ancona con 356 (+33), Macerata con 128 (+11), Fermo con 36 (=) e Ascoli con 28 (+7). In tutta la regione sono 708 le persone ricoverate, di cui 109 in terapia intensiva. Salgono ancora le persone in isolamento: sono 3.862, ci cui 392 sono operatori sanitari.

