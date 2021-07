Coronavirus, allarme focolai nelle Marche: 46 nuovi positivi in un giorno. Boom in una provincia/ La progressione del contagio

ANCONA - L'abbassarsi continua degli indicatori della pandemia poteva illudere che la battaglia fosse già vinta, anche nelle Marche. Ma la variante Delta e l'accendersi di nuovi focolai dimostrano che c'è ancora d combattere. e che le insidie sono dietro l'angolo. Oggi, infatti, sono stati ben 46 i nuovi positivi segnalati nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1962 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (di cui 318 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,7%). Ascoli, come già riferito, è lìepicentro dell'impennata con 27 positivi, seguita da Macerata (7), Ancona e Fermo (4) e Pesaro (2). Sono 2 i contagi da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

OGGI 2 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 46 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (10 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.318 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

