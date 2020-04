Il Coronavirus allenta la sua presa sulle Marche: in un giorno 167 guariti e 179 ricoverati in meno

ANCONA - Ricoverati in picchiata e boom di guariti: è la doppia bella notizia della "tabella gialla", l'aggiornamento scorporato del Gores, di oggi, giovedì 30 aprile. Oggi, nelle Marche, i ricoverati per Coronavirus sono 513, ben 179 meno di ieri; 48 (-4) quelli in terapia intensiva. Boom di dimessi/guariti: sono 167 in un giorno, per un totale di 2.131 dall'inizio dell'epidemia.

Per quanto riguarda i tamponi positivi è sempre la provincia di Pesaro quella con più casi e maggior incremento, 2506 (+16 rispetto a ieri), seguita da Ancona con 1810 (+5), Macerata con 1.017 (+7), Fermo con 435 (+4) e Ascoli con 281 (-). Sono 198 (+5) i casi provenienti da fuori regione. Crescono, seppur di poco, le persone in isolamento, 8.087 (+8), ma calano, tra questi, gli operatori sanitari, che ora sono 1.124 (-4).

