Mutui, partite Iva, baby sitter, pensioni e cassa integrazione. Marche, tutte le misure del nuovo decreto Coronavirus

Un decreto mai visto per un’emergenza, quella del Coronavirus, mai vista. L’annunciato decreto Cura Italia è arrivato: licenziato ieri pomeriggio dopo una serie di anticipazioni uscite nei giorni scorsi mette in campo una serie di provvedimenti eccezionali che comporterebbero uno sforzo complessivo per circa 25 miliardi. A tanto ammonta la manovra messa in campo dal governo per riuscire a tamponare le falle provocate dal crollo delle attività in tutti i settori dell’economia. Il provvedimento investe un ventagli di soggetti beneficiari che vanno dalle famiglie ai datori di lavoro a tutti i livelli, che siano imprese strutturate o piccole e medie imprese. Ci sono ovviamente anche le partite Iva che rischiano di essere travolte da una situazione senza precedenti. Molto interessante è la parte relativa al credito in cui si mette a disposizione delle aziende una serie di misure che vanno alla ristrutturazione del debito a nuove garanzie su prestiti erogabili dalle banche. Misure d’emergenza anche collegate alla contingenza delle aziende che devono sanificare gli ambienti o riconvertono la loro produzione per realizzare mascherine.

RITENUTE D’ACCONTO E CONTRIBUTI SOSPESI

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Si pagheranno in un’unica soluzione entro il 31/5 o rateizzando (max 5 rate mensili di pari importo) dal mese di maggio.

STOP AGLI ADEMPIMENTI FISCALI DA QUI A MAGGIO

È sospeso ogni adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzando (max 5 rate mensili di pari importo) dal mese di maggio 2020.

CREDITO D’IMPOSTA AL 60 PER I CANONI DI LOCAZIONE

Ai soggetti che esercitano l’attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili su cui è innestata l’attività rientranti nella categoria catastale C/1.

SANIFICAZIONE IN AZIENDA CREDITO D’IMPOSTA AL 50%

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

CONGEDO INDENNIZZATO PER DIPENDENTI PUBBLICI

Dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità (e l’indicazione delle modalità di fruizione) sono a cura dell’amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

QUARANTENA EQUIPARATA COME PERIODO DI MALATTIA

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comparto.

LIQUIDITÀ E GARANZIE DA CDP PER I CALI DI FATTURATO

Alle imprese con fatturato ridotto per emergenza virus, Cassa depositi e prestiti concede liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri istituti creditizi. La garanzia dello Stato verso Cdp arriva fino all’80% dell’esposizione assunta.

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE A CHI EROGAVA SOLIDARIETÀ

Previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: 1) aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; 2) aziende che fanno solidarietà.

PRESTITI PMI: SOSTEGNO DELLO STATO FINO AL 33%

Sostegno dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati, per le Pmi: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AUTORIZZABILE DALLE REGIONI

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga per le imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

GARANZIE DELLO STATO PER RISTRUTTURARE IL DEBITO

Garanzia per prestiti dallo Stato fino a 5 mln di euro per investimenti e ristrutturazioni di debiti, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

DEBITORI INADEMPIENTI VANTAGGI PER I CREDITORI

La società che cede a titolo oneroso entro il 31/12 crediti verso debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate.

ALLE PARTITE IVA SUBITO UNA TANTUM DA 500 EURO

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

AUMENTA IL NUMERO DEI PERMESSI RETRIBUITI

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

PENSIONI E ASSEGNI INPS INAIL PROROGATI FINO A GIUGNO

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto.

CALO DEL FATTURATO, ESTESI SGRAVI DEL FONDO PRIMA CASA

Ammissione ai benefici del Fondo prima casa per 9 mesi estesa a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato, oltre il 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 per chiusura o restrizione della propria attività dovuta alle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.

PRESIDI SANITARI, I POTERI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal virus.

LAVORO DOMESTICO, SOSPESI I CONTRIBUTI FINO A GIUGNO

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

PARENTI DISABILI E LAVORO AGILE: VIA PREFERENZIALE

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento di smartworking; i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata.

LA DEROGA AUTORIZZATA A PRODURRE MASCHERINE

Per la gestione dell’emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.

BABY SITTER, 600 EURO BONUS O CONGEDO PAGATO AL 50%

I genitori lavoratori dipendenti del privato hanno diritto a fruire per i figli di età fino ai 12 anni, di uno specifico congedo (fino a 15 giorni), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di quindici giorni. In alternativa prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

DOMANDA DISOCCUPAZIONE UNA PROROGA DI DUE MESI

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Ultimo aggiornamento: 12:37

