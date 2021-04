Coronavirus, altri 5 morti in un giorno nelle Marche: tra loro anche una donna di 55 anni/ Il trend dei contagi

ANCONA - Rallenta, ma purtroppo ancora non si ferma, la scia di lutti legati al Covid nelle Marche, Oggi, martedì 27 aprile, il Gores ha segnalato 5 morti. Si tratta di 3 uomini e 2 donne, tutti già afflitti da altre malattie. La vittima più giovane è stata una 55enne di Serra de' Conti (An), quella più anziana una 95enne di Ascoli.

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Pellegrinaggio e bagno nel Gange: così si sono infettati padre... DOMANDE&RISPOSTE In quattro al tavolo e feste ancora vietate. Alle 22? Dentro casa....

San Marino, liberi tutti a due passi dalle Marche: coprifuoco addio, via libera a ristoranti, bar e presto le discoteche

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.924 persone. Si tratta di 1.640 uomini e 1.284 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (962), seguita da Ancona (932), Macerata (488), Fermo (276) e Ascoli (234). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

Covid, nelle Marche altri 223 nuovi positivi. Le province dove il virus è più presente /L'andamento del contagio

TORNANO A SCENDERE I RICOVERATI

Dopo un giorno di stop tornano a scendere, ed in maniera decisa, i ricoverati Covid nelle Marche: oggi sono 523, 23 in meno di ieri. Calano i ricoverati in terapia intensiva (66, -2), in sub intensiva(136, -4), ma soprattutto nei reparti non intensivi (321, -17). Scendono anche gli ospiti di strutture territoriali (209, -11) e gli assistiti nei pronto soccorso (13, -3). In calo anche i positivi in isolamento domiciliare (5.734, -152) e le quarantene (12.606, -35) .

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA