Coronavirus, le Marche meglio della media nazionale, malgrado i contagi di rientro

ANCONA - Ieri è tornato sotto quota dieci nelle Marche il numero dei nuovi contagi, confermando un trend che vede la nostra regione al di sotto della media nazionale nella contabilità giornaliera dei casi positivi.

Nelle ultime due settimane solo in due occasioni le Marche hanno avuto incrementi percentuali superiori al valore italiano, in occasione del picco di 32 contagi del 14 agosto (+0,45% contro una media nazionale di 0,2) e poi il 18 agosto, quando con 15 casi in 24 ore la curva dell’epidemia nelle Marche s’era impennata mediamente di più che nel resto d’Italia (+0,21 contro +0,16%). Negli altri 12 giorni delle ultime due settimane il rialzo dei contagi è stato molto più contenuto nella nostra regione rispetto alla media italiana, con variazioni percentuali in 7 date inferiori alla metà del trend nazionale.



Anche i 9 casi di ieri, registrati dall’esame di 1.385 tamponi (713 del percorso nuove diagnosi e 672 nel percorso guariti) fanno segnare un incremento giornaliero dello 0,13%, di gran lunga inferiore alla media nazionale, salita allo 0,52% per effetto dei 1.367 nuovi casi registrati in un giorno.

Dall’inizio dell’epidemia sono 7.133 i marchigiani risultati positivi, ma il dato di ieri vale un rialzo quasi impercettibile rispetto all’andamento di regioni dove l’epidemia ha ripreso a galoppare. Ieri ben sei regioni hanno avuto incrementi di casi a tre cifre (Lombardia 269, Lazio 162, Toscana 161, Veneto 147, Campania 135 ed Emilia Romagna 120) e in altre 8 i nuovi casi hanno superato le 20 unità.

Tre province su 5

Solo tre province marchigiane su cinque ieri sono state interessate da nuovi contagi: Macerata con 4 tamponi positivi, Ancona e Ascoli con 2, mentre l’ultimo caso riguarda una signora romana di passaggio nelle Marche. Buona parte dei casi, quattro, ancora una volta riguardano reduci da vacanze fuori regione. Due dei contagiati, civitanovesi non ancora quarantenni, erano tornati il 18 agosto dalla Sardegna con un traghetto su Civitavecchia. Una ragazza di San Benedetto si è scoperta positiva di rientro da una vacanza in Costa Azzurra, mentre si allarga nel Piceno il cluster alimentato da una vacanza nell’isola greca di Corfù fatta da un gruppo di amici poco più che 18enni.

Ieri mattina il bollettino del Gores Marche registrava la positività di un ragazzo di Monteprandone, facendo salire a 7 i positivi del gruppo vacanze Carfù. Tutti negativi invece ad Ascoli i filmakerS arrivati da tutta Italia sottoposti a tampone dopo che il termoscanner aveva rilevato lo stato febbrile di una ragazza partecipante al raduno.

Due casi di contagio riguardano operatori sanitari del Maceratese, tra cui un medico di guardia in servizio in un comune dell’entroterra, mentre in provincia di Ancona (nel capoluogo e a Fabriano) si registrano due casi di sintomatici. Quello di Ancona, un giovane di 35 anni, è un contatto stretto di un soggetto già risultato positivo.

Contatti tracciati

Proprio il tracciamento dei contatti dei contagiati, con isolamento e tamponi in tempi rapidi a chi ha avuto incontri ravvicinati positivi, ha consentito finora nelle Marche di circoscrivere i focolai prima che si espandessero diventando incontrollabili. Un sforzo condotto dal Gores Marche, tramite i dipartimenti di prevenzione dell’Asur e l’Osservatorio epidemiologico regionale, continuato senza soste durante tutta l’estate, spesso rinviando anche le ferie pur di non far calare l’attenzione sul contenimento dell’epidemia.

Anche per questo, nonostante il rialzo dei contagi da fine luglio, la curva dei positivi nelle Marche non ha avuto le brusche impennate di altre regioni. L’età media dei contagiati nel frattempo è scesa da oltre 60 anni a 39, ed è anche per questo fattore anagrafico che rimane molto bassa (uno ogni 27) la quota dei positivi al Covid che hanno bisogno di ricovero. Ieri i degenti con infezione negli ospedali marchigiani sono scesi a 9 (8 a Torrette e 1 a Marche Nord, nessuno in terapia intensiva) rispetto ai 14 del giorno prima. Grazie all’aumento dei guariti e dimessi (5.905, + 16) sono diminuiti sia i positivi in isolamento (232, -2), che i contagiati attuali accertati nelle Marche, ieri a 241, 7 in meno del giorno prima.

Continua a salire, proprio grazie al tracciamento dei contatti e alle quarantene precauzionali in attesa di tampone, il numero dei soggetti in isolamento domiciliare dopo incontri con soggetti positivi. Ieri sono saliti a 1.904, 119 in più del giorno prima, tra cui 71 operatori sanitari, ma solo 285 manifestavano qualche sintomo. Meglio non fidarsi degli allarmi lanciati sui social: ieri un giovane del Maceratese è stato denunciato per procurato allarme dopo aver diffuso la notizia falsa di un possibile focolaio in un luna-park.

Lorenzo Sconocchini



