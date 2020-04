Coronavirus, mascherine obbligatorie anche nelle Marche? Parola ai tecnici del Gores

ANCONA - Vietato uscire di casa senza mascherine? Alcune regioni come Lombardia, Veneto e Toscana le hanno già rese obbligatorie e anche nelle Marche il sindaco di Cingoli ha seguito la tendenza firmando un’ordinanza che le impone almeno in certe situazioni.

Ora ci pensa anche la Regione Marche, che sta valutando diverse opzioni affidando però la decisione finale ai tecnici del Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, che si riunirà oggi proprio per valutare la questione. Ieri il governatore Luca Ceriscioli spiegava che sul campo ci diverse soluzioni, da un obbligo generalizzato alla possibilità di richiederle almeno all’interno dei supermercati e altri luoghi sensibili. Non è escluso nemmeno che se ne parli stamani durante la seduta in modalità smart del Consiglio regionale.

