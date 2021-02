La Svizzera inserisce anche le Marche nella lista nera Covid: serviranno tampone e quarantena

La Svizzera inserisce anche le Marche nella lista nera Covid: dal prossimo 22 febbraio serviranno tampone e quarantena di almeno dieci giorni.

La Svizzera ha aggiunto Marche, Puglia e Umbria alla lista delle regione italiane (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia erano già presenti) a rischio Covid, insieme a 7 nuove regioni francesi e a due laender tedeschi. Dal 22 febbraio per chi proviene dalle zone e dai Paesi inclusi nella lista sarà obbligatorio un test negativo effettuato 72 ore prima e una quarantena obbligatoria di 10 giorni, riducibile a 7 in caso di un secondo tampone negativo. Tra le new entry della lista, pubblicata dall'Ufficio federale della salute pubblica, anche Albania, Serbia, Colombia ed Emirati Arabi Uniti.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Covid, prorogato lo stop agli spostamenti tra regioni gialle?... IL CASO Muore a 30 anni in centro Covid, la sorella: «Non volevano...

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA