iorestoacasa, cioccolato bruciagrassi ed elisir del buonumore

Abbiamo una serie di vantaggi a tenere una scorta di cioccolata in casa. Come ormai tutti sanno è un alimento che ha tante proprietà: antiossidante, antidepressivo naturale, energetico, anti-carie e soprattutto è un eccezionale bruciagrassi. Contiene infatti proteine, lipidi, glucidi, molti sali minerali, tutte le vitamine del gruppo B, la vitamina E, la vitamina K, la serotonina, la caffeina, la tiramina e la teobromina. Spiega la nostra esperta di bellezza Valeria Ameri Alessandrelli, titolare del centro benessere ed estetico Grand Jeté di Ancona: «Gli antiossindanti del cacao ci aiutano a combattere l’azione dei radicali liberi, mentre la teobromina e la caffeina servono a mantenere la concentrazione oltre che a favorire l’aumento del metabolismo e quindi la trasformazione dei grassi contenuti nelle cellule».

Ma il cacao dalle infinite proprietà è composto anche da acqua, calcio, magnesio, potassio, fosforo, ferro, zinco, rame selenio, sodio. Elenco lungo ma indispensabile per far capire quanto questo alimento possa sostenerci nell’equilibrio quotidiano ma allo stesso tempo sia eccezionale per la cura del nostro corpo. «Abbinato con il sale grosso e i fondi del caffè - rivela Valeria - si possono ottenere impacchi straordinari per sciogliere il grasso nelle parti più difficili: fianchi, glutei, cosce e addome. Ma è anche un ingrediente straordinario nella preparazione di scrub e maschere per il viso». In estetica si usa tantissimo ed esistono anche degli oli al cioccolato straordinari per mantenere elastica e tonica la pelle del corpo. «Un segreto? Se unite il cacao al burro di karité si trasforma in un nutriente incredibile per le labbra», svela Valeria Ameri Alessandrelli. Provare per credere.

