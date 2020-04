iorestoacasa, il vero Gulash con i peperoni della chef Anna Bargelli

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. La ricetta del gulash ha innumerevoli varianti. C’è chi abbonda con le cipolle, chi al posto dei peperoni aggiunge le patate (ma in questo caso evitate il contorno di polenta), chi lo prepara facendolo cuocere per ore secondo un’ antica tradizione. Quello della chef Anna Bargelli è tradizionale con i peperoni.

INGREDIENTI

500 gr scamone di manzo, 2 cipolle grandi, 2 spicchi aglio, 1 lt brodo di carne, 2 peperoni verdi, 1 cucchiaio farina di riso, 1 bicchiere vino rosso, 200 gr passata di pomodoro, 1 cucchiaio paprika. 3 cucchiai di olio evo, farina, q.b. sale

PREPARAZIONE

La rosolatura

Dopo avere fatto imbiondire cipolla ed aglio affettati in maniera grossolana, aggiungete la carne fatta a tocchetti e lasciatela rosolare molto bene. Nella padella dove state facendo rosolare la carne aggiungete della farina, amalgamate bene, poi versate il vino e fatelo sfumare. Appena si sta per asciugare versate il brodo aggiungete la paprika dolce e il sale a seconda dei vostri gusti.

La cottura

Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 45 minuti. Aggiungete la passata di pomodoro ed i peperoni verdi tagliati a listarelle e fate cuocere ancora per circa 20 minuti.

Il tocco da chef

Il segreto per gustare un ottimo gulash è quello di lasciarlo riposare per qualche ora prima di

servirlo a tavola. Riscaldatelo e servitelo con un contorno di polenta.

ABBINAMENTO PERFETTO CON UN ROSSO PICENO DOC

Per una ricetta speciale ci vuole un vino speciale come il Roggio del Filare di Angela Velenosi. È un Rosso Piceno Doc Superiore, dalla grande struttura che in bocca regala emozioni. Un bel cin cin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA