Tutti asintomatici, ma i positivi al Covid dell'Hotel House fanno crescere l'indice di contagio delle Marche

ANCONA - Cresce nelle Marche l’indice di contagio Rt, salendo da 0,59 a 0,86, ma l’incidenza settimanale di nuovi casi resta sotto quota 1 (esattamente a 0,72) e dunque la situazione dell’epidemia è ancora saldamente sotto controllo. È quanto emerge dal sesto report settimanale sulla fase 2 delle regioni (15-21 giugno), elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità. Tre regioni hanno un valore dell’Rt (il numero medio di infezioni secondarie generate da una persona infetta) superiore alla soglia di allerta fissata al valore 1: Emilia Romagna e Lombardia, entrambe a 1.01, Lazio a 1.24.

Il rialzo dell’Rt nelle Marche, comunque sotto la soglia di sicurezza forse è l’effetto del cluster scoperto all’Hotel House di Porto Recanati. Più tamponi si fanno, nel palazzone multietnico alto 16 piani, più casi di contagio emergono, tutti o quasi asintomatici.



Ieri altri due, su 44 test effettuati, che fa salire il totale a 17 su 768 residenti che hanno accettato di sottoporsi a tampone. A questi si sommano altri due soggetti positivi, i casi-indice del focolaio, una coppia proveniente da Milano che era stata in Pakistan il 25 maggio ed era tornata con un’infezione da Coronavirus attiva, tanto da contagiare diversi esponenti della stessa comunità. Dei 19 positivi totali dell’Hotel House, 18 sono infatti pakistani e uno del Bangladesh. Stanno quasi tutti bene, molti sono asintomatici e alcuni pauci-sintomatici, mentre solo per il caso-indice iniziale è stato bisogno di ricovero ospedaliero ma per patologie renali pregresse. Gli altri 18 positivi sono stati sottoposti a isolamento domiciliare, ma non tutti hanno compreso il significato del termine quarantena, visto che ieri la polizia ha fermato sul pianerottolo di uno dei piani alti del palazzo tre persone, nella lista dei “quarantenati”, che uscivano per comprare l’acqua, subito fatti rientrare.

Calano i positivi

Nel resto delle Marche non si vedono quasi più tracce del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 940 tamponi, di cui 574 nel percorso nuove diagnosi, 322 nel percorso guariti e 44 nel percorso Hotel House. Zero casi positivi, a parte i due del maxi-condominio di Porto Recanati. Negli ultimi otto giorni ci sono stati nelle Marche, Hotel House a parte, soltanto 3 casi positivi e cinque giornate a quota 0. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i contagiati sono 6.783. I ricoverati sono stabili a 10 casi. Crescono ancora i dimessi-guariti, saliti a 5.385 (+55), facendo calare i positivi i isolamento domiciliare (ieri a 397, -53) e i contagiati attualmente ancora in corso di infezione: ne sono rimasti 407, 53 in meno rispetto a giovedì. Per l’11esimo giorno consecutivo non ci sono stati decessi legati al Coronavirus, il cui totale (dopo le diagnosi più accurate di tre casi inizialmente addebitati al Covid-19) giovedì è stato rettificato a 991.



