Pranzo al ristorante sul lungomare e fisioterapia in pineta: multati 23 furbetti del Covid, nei guai il titolare

CERVIA - Pranzo nel ristorante sul lungomare nelle riviera romagnola, a Cervia, e poi seduta con il fisioetarapista in pineta: multati 23 furbetti del Covid che hanno cercato con le scuse più svariate di evitare la sanzione da parte della Guardia di Finanza. Tra loro anche diversi commensali di altre regioni, arrivati dalle Marche e dalla Toscana.

Grossi guai anche per il titolare del ristorante: le Fiamme Gialle hanno anche trovato un cuoco di origine albanese, l'aiuto cuoco di origine cubana e una cameriera, anch'essa cubana, tutti in nero. Oltre alla multa Covid scatta la maxi sanzione e la segnalazione all'ispettorato del lavoro.

Il blitz della Finanza è scattato sul lun gomare di Cervia, dove i militari hanno trovato il ristorante pieno di persone come in un normale giorno di attività lavorativa. Tutti hanno dichiarato di avere ricevuto un "invito strettamente personale" da parte del titoalre. Ma il fatto che in sala ci fosse anche il personale per il servizio ai tavoli non ha convinto i finanzieri, così come le scuse accampate dai commensali. C'è chi ha affermato di stare partecipando ad una riunione di lavoro e chi di essere in attesa di una sduta fisisoterapica da effettaure poco dopo, all'aperto, nella vicina pineta. Niente da fare: tutti 23 multati. Ma quello che probabilmente pagherà il conto più salato sarà il titilare del ristorante: nei suoi confronti è stata avviata anche una verifica fiscale.

