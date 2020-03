Francesco Merloni: «Lo dice la medicina, precedenza a chi ha più chance di vivere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è tanta vita, nella sua voce limpida, che sembra tutto semplice. Imprenditore che avuto la meglio sulla globalizzazione, politico di razza fino a essere ministro dei Lavori Pubblici, protagonista della scena, sempre e da sempre,, fabrianese, classe 1925.Ingegnere, come vede l’emergenzache manda in tilt la sanità e che potrebbe obbligare alla scelta più odiosa: in mancanza di respiratori sacrificare i più anziani per i salvare i giovani?«È un principio della medicina. Non è una questione emersa ora. È un fondamento della natura umana, legato a quello più universale della sopravvivenza».«Mi sembra giusto tutelare la specie».«Che le devo dire, se accadrà io sarò incosciente. Non mi preoccupa. Comunque ribadisco: trovo corretto dare la precedenza a chi potenzialmente ha più aspettative di vita. Ritengo che sia un criterio morale. Non può essere altrimenti. E poi...».«Sono sempre stato fatalista. Ho affrontato tante difficoltà, ho vissuto tante situazioni, ho passato la guerra e sono arrivato a questa età. Vorrà dire che ne affronterò un’altra. I ricordi si affollano...».«Sono stato renitente alla leva. Avevo 18 anni quando venni richiamato dai Repubblichini, era l’ottobre del ‘43. Non mi presentai. Un giorno venni fermato per un controllo, stavo rischiando l’arresto, ma dissi che c’era un errore d’identità, che si trattava di mio fratello. La scampai. Non può immaginare quante ne ho fatte».«Sacrosanto. La sopravvivenza del genere umano. È l’unica cosa che conta».