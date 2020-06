Coronavirus, ancora un doppio zero per morti e contagi: Marche senza vittime da due settimane/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Anche oggi, domenica 28 giugno, non sono stati segnalati decessi per Coronavirus nelle Marche. Si tratta del quattrodicesimo giorno consecutivo: in pratcia due settimane senza vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono state 991 le vittime nella nostra regione: sono morti 593 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.

Per quanto riguarda i tamponi il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 268 tamponi, di cui 179 nel percorso nuove diagnosi e 89 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

Ultimo aggiornamento: 18:35

