Coronavirus, crollano i ricoverati e si liberano i reparti di terapia intensiva nelle Marche

ANCONA - Calano ancora i ricoverati per Coronavirus e si stanno liberando i reparti di terapia intensiva nelle Marche: sono le bele notizie della "tabella gialla", l'aggiornamento scorporato del Gores di oggi, mercoledì 29 aprile. I ricoverati sono 692 (32 meno di ieri), di cui 52 (-6) in terapia intensiva. Calano anche le persone in isolamento, 8.079 (-29), , tra loro, gli operatori sanitari, 1.128 (-12)

Per quanto riguarda i tamponi positivi è ancora la provincia di Pesaro quella con più contagiati e con l'incremento più alto, con 2.490 positivi (+17 rispetto a ieri), davanti ad Ancona con 1.805 (+5), Macerata con 1.010 (+4), Fermo con 431 (+4) e Ascoli con 281 (+2). Sono 193 (+3) i casi provenineti da fuori regione.

