Coronavirus, terapie intensive vuote ma crescono i ricoverati nelle Marche: ce ne sono tre a Pesaro

ANCONA - I numeri sono, per fortuna, ancora lontani da marzo-aprile, quando l'epidemia di Coronavirus ha aggredito le Marche, ma sono comunque preoccupanti. Per la seconda volta in pochi giorni, infatti, sono cresciuti i ricoverati, dopo mesi di ribassi continui.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, continua a preccupare il nord delle Marche: altri due nuovi positivi nel Pesarese/ I tamponi analizzati in tutta Italia in tempo reale

Pesaro, la cena tra compagni di scuola e la festa di battesimo riaccendono l'allarme Coronavirus: sette positivi e tamponi per 120 persone

La buona notizia è che non ci sono più ricoverati in terapia intensiva, ma purtroppo i ricoverati Covid salgono da 4 a 5. Sono 3 a Marche Nod a Pesaro, uno a Torrette ed uno a Macerata. Le persone in isolamento sono 707, di cui 29 osperatori sanitari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA