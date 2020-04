Coronavirus, più di 200 dimessi in un giorno, ma a Pesaro e Macerata nuovi positivi in crescita

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, la buona notizia più ricercata, all'interno delle cifre fornite quotidianamente dal Gores, è il numero di guariti-dimessi nelle Marche. E oggi sono tanti: 201, con il totale che taglia quota mille e si ferma a 1.086. Tra le buon notizie anche il calo dei ricoverati, oggi sono 1.052 (-26), e di quelli in terapia intensiva, 127 (-6).

Ma l'allarme resta alto soprattutto in provincia di Pesaro e Urbino e in quella di Macerata, dove si registra il maggior incremento di tamponi positivi. Pesaro resta quella con più contagi con 2.093 (+49 rispetto a ieri), seguita da Ancona con 1.501 (+20), Macerata con 776 (+44), Fermo con 343 (+4) e Ascoli con 237 (+1). Sono 134 (+11) i casi provenineti da fuori regione. Sono 8.144 (+160) le persone in isolamento, tra loro 1.135 (+22) sono operatori sanitari.

