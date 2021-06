Coronavirus, un morto nelle Marche nelle ultime 24 ore, ma i positivi scendono sotto quota 3mila/ Il trend dei contagi

ANCONA - I contagi Covid calano (oggi 46), gli attualmente positivi scendono per la prima volta dopo mesi sotto quota 3mila (2.989, 136 meno di ieri) e la strada verso la zona bianca sembra tracciata per le Marche, ma oggi, giovedì 10 giugno, purtroppo, il Gores ha dovuto registrare una vittima dopo due giorni di fila a zero morti. Si tratta di un 71enne di Vallefoglia (Pu), già afflitto da altre parologie.

Effetto Covid: nelle Marche +12,6% di morti nel 2020, la provincia di Pesaro la più colpita del centro Italia

Il bollettino di oggi, giovedì 10 giugno

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.025 persone. Si tratta di 1.700 uomini e 1.325 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (982), seguita da Ancona (966), Macerata (511), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

Tavio, infettivologo degli Ospedali Riuniti: «L’immunità di gregge? Ancora troppe variabili. A ottobre? Dipende da quanti si vaccinano»

"SOLO" 10 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Continua il calo dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 86, 4 meno di ieri. Scendono quelli in terapia intensiva (10, -1), in semintensiva (27, -1) e nei reparti non intensivi (49, -4). Non c'è nessun paziente nei pronto soccorso mentre sono 67 (+2) gli ospiti di strutture territoriali. Sono 2.903 le persone in isolamento domiciliare (-132) e 3.438 (-234) quelle in quarantena.

