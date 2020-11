Coronavirus, 779 nuovi positivi nelle Marche: infetto un tampone su tre/ I numeri del contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 779 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 14 novembre, nelle Marche. Si tratta del nuovo record, per il terzo giorno consecutivo, alla vigilia del passaggio ufficiale delle Marche nella fascia arancione. Scende leggermente la percentuale di positività: sono infetti il 32,8% dei 2.375 tamponi analizzati.

APPROFONDIMENTI ASCOLI I contagi volano ma i sindaci la spuntano: gli ospedali non saranno... SANT'ELPIDIO A MARE Quarantene che si incrociano alla scuola media, i genitori al...

LEGGI ANCHE:

Covid, le Marche arancioni insieme ad altre otto regioni. Il Lazio resta giallo: occhio agli spostamenti

Pranzi al ristorante, spostamenti e viaggi. Ecco in 18 punti cosa è vietato e cosa è permesso fare

I NUMERI DEL CONTAGIO NELLE REGIONI

SONO 114 I SINTOMATICI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4275 tamponi: 2375 nel percorso nuove diagnosi e 1900 nel percorso guariti. I positivi sono 779 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 272 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 0 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (114 casi rilevati), contatti in setting domestico (186 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (262 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (23 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 0 rientri dall'estero. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA