Come torneremo in spiaggia dal 29 maggio: una famiglia per ombrellone e niente sport. Le spiagge libere restano tali

ANCONA - Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, l'assessore regionale delle Marche Moreno Pieroni ha confermato la data della riapertura delle spiagge il prossimo 29 maggio, anticipando anche alcune misure contenute nel protocollo.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, tutte le Marche ormai vicine ai "contagi zero", trenta guariti in un giorno

Spiagge, rebus protocolli per i bagnini: «50 ombrelloni in meno, ma ci provo». «Non so se apro lo chalet»

«Stiamo lavorando ad un percorso comune tra Marche ed Emilia Romagna - ha spiegato Pieroni durante un conferenza stampa in streaming. Le previsioni parlano di un ombrellone ogni 10,5 metri quadrati, due metri di distanza per chi prende lettini separati ed in ogni ombrellone potrà trovare spazio una sola famiglia. Per quanto riguarda le docce, verrà consigliato di farle all'aperto. Scompare la previsioni dell'obolo per le spiagge libere, ma andranno comunque mantenute le distanze. A vigilare saranno chiamati i Comuni, che potranno anche avvalersi delle associazioni. Saranno vietati gli sport di squadra e nello spazio dei campi potranno trovare posto altri ombrelloni. Permessi gli sport individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA