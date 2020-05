Ricoverati in picchiata e terapie intensive svuotate, sempre più guariti dal Covid nelle Marche

ANCONA - Il calo dei ricoverati e l'aumento dei guariti sono ormai una piacevole costante nella "tabella gialla" del Gores degli ultimi giorni. I ricoverati per Coronavirus nelle Marche oggi, sabato 9 maggio, sono 317 (24 meno di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono ancora 32 pazienti (-6). In parallelo aumentano i dimessi/guariti: sono 2305 (+27). Calano anche le persone in isolamento, 6.481 (-341) e, tra loroi, gli operatori sanitari, 802 (-59).

Per quanto riguarda i contagiati è ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più tamponi positivi ed il maggior incremento giornaliero con 2.650 casi (+11 rispetto a ieri), seguita da Ancona con 1.830 (+4), Macerata con 1.056 (+5), Fermo con 455 (+1), Ascoli con 287 (-). Sono 215 (+2) i casi provenineti da fuori regione.

