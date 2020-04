Coronavirus, calano i ricoverati e salgono i guariti nelle Marche, ma in isolamento ci sono ancora quasi 8mila persone

ANCONA - Emergenza Coronavirus, calano i ricoverati e crescono i guariti: è ormai costante la doppia buona notizia per le Marche comunicata dalla cosiddetta "tabella gialla" del Gores. I ricoverati oggi, mercoledì 22 aprile, sono 811, ben 52 meno di ieri, quelli in terapia intensiva scendono ancora, seppur di poco: 76 (-2). I guariti/dimessi del giorno sono 24, con il totale che sale a 1.849. Crescono però anche le persone in isolamento, 7.933 (+122), e, tra loro, gli operatori sanitari, 1.295 (+14).

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, nel giorno dei record di tamponi i positivi nelle Marche sono "solo" 47. Totale a 5.924

L'analisi del professor Fiori: «Le curve parlano chiaro: contagi zero o quasi nelle Marche il 18 maggio»

Per quanto riguarda i contagiati, si conferma la doppia velocità, con il sud della regione prossimo allo zero. E' la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagiati con 2.366 (+19), seguita da Ancona con 1.764 (+4), Macerata con 946 (+14), Fermo con 399 (+4), Ascoli con 273 (+2). Sono 176 (+4) i casi positivi provenienti da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA