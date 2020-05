Coronavirus, boom di guariti e terapie intensive quasi vuote nelle Marche, ma a Pesaro ci sono 15 nuovi contagi

ANCONA - Emergenza Coronavirus, la "tabella gialla" del Gores continua a segnalare il calo di ricoverati e l'aumento di guariti nelle Marche, ma anche una nuova salita dei contagi in particolare a Pesaro, ma anche a Macerata. I ricoverati oggi, martedì 12 maggio, sono 254 (51 meno di ieri) e quelli in terapia intensiva 24 (-4). I guariti/dimessi oggi sono stati 39, con il totale che sale a 2.391. Scendono anche le persone in isolamento, 5.829 (-187) e, tra loro, gli operatori sanitari, 749 (-26).

LEGGI ANCHE:

Turismo, i protocolli condivisi insieme a Emilia Romagna e Abruzzo: spiagge libere, tutti a due metri

Coronavirus, bonus, contributi e sconti fiscali: tutte le misure del decreto Rilancio e come richiederle

Per quanto riguarda in tamponi è ancora la provincia di Pesaro quella con più positivi ed il maggior incremento: 2.690 (+). Seguono la provincia di Ancona con 1.839 (+), Macerata con 1.075 (+7), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (-). Sono 221 (+1) i casi provenienti da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA